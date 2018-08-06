В Шемкире произошла цепная авария, пострадал гражданин Грузии

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Шемкир. 6 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах произошла цепная авария.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию Шемкира отрезке дороги Баку-Газах.
Потеряв управление за рулем автомобиля с грузинским государственным регистрационным номером, водитель врезался в автомобили марки "ВАЗ".
В результате ДТП пострадал один из пассажиров, который является гражданином Грузии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости