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    В Шемкире произошла цепная авария, пострадал гражданин Грузии

    Шемкир. 6 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах произошла цепная авария. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию Шемкира отрезке дороги Баку-Газах.  

    Потеряв управление за рулем автомобиля с грузинским государственным регистрационным номером, водитель врезался  в автомобили марки "ВАЗ". 

    В результате ДТП пострадал один из пассажиров, который является гражданином Грузии. 

    По факту ведется расследование.  

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