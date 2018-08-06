В Шемкире произошла цепная авария, пострадал гражданин Грузии

Шемкир. 6 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах произошла цепная авария.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию Шемкира отрезке дороги Баку-Газах.

Потеряв управление за рулем автомобиля с грузинским государственным регистрационным номером, водитель врезался в автомобили марки "ВАЗ".

В результате ДТП пострадал один из пассажиров, который является гражданином Грузии.

По факту ведется расследование.