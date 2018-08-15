В Шемкире между родственниками произошел вооруженный инцидент, есть раненый

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе между родственниками произошел вооруженный инцидент.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

14 августа на территории Шемкира, во дворе дома Оруджа Гасанова между его знакомым Рамизом Нифталыевым и его двоюродным братом Назимом Нифталыевым произошел конфликт, в результате которого последний ранил О.Гасанова выстрелом из ружья в левую руку.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Шемкирского района Н.Нифталыев задержан. Использованное во время инцидента и не имеющее соответствующих документов охотничье ружье марки "ТОЗ-12" изъято.