В Шамкире лошадь причинила тяжелую травму юноше

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе лошадь причинила тяжелую травму юноше.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Сабиркенд.

Лошадь лягнула 28-летнего Эльчина Рафиз оглу Гусейнова, когда он ее подкармливал. В результате Э. Гусейнов получил серьезную травму в область лица.

Первую медпомощь пострадавшему оказали в Шамкирской районной больнице. Из-за тяжести травмы Э. Гусейнов был доставлен в одну из больниц Баку и размещен в реанимационном отделении.