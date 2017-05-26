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    В Шамкире лошадь причинила тяжелую травму юноше

    Лошадь лягнула Эльчина Гусейнова, когда он ее подкармливал© Courtesy İmage

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе лошадь причинила тяжелую травму юноше.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Сабиркенд.

    Лошадь лягнула 28-летнего Эльчина Рафиз оглу Гусейнова, когда он ее подкармливал. В результате Э. Гусейнов получил серьезную травму в область лица.

    Первую медпомощь пострадавшему оказали в Шамкирской районной больнице. Из-за тяжести травмы Э. Гусейнов был доставлен в одну из больниц Баку и размещен в реанимационном отделении.

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