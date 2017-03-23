В Шемкире избита 78-летняя женщина

Шемкир. 23 марта. REPORT.AZ/ В Шемкире пожилая женщина была избита на почве спора. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня днем в городе Шемкир.

По неизвестным причинам местная жительница Мамедова Захра Али гызы 1939 г.р. поспорила со знакомым и была избита.

Женщина была доставлена близкими в Шемкирскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Состояние помещенной в отделение травматологии пострадавшей расценивается как средней тяжести.

Факт расследуется отделением полиции Шемкирского района.