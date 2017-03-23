В Шемкире избита 78-летняя женщина

Шемкир. 23 марта. REPORT.AZ/ В Шемкире пожилая женщина была избита на почве спора. Ее состояние расценивается как средней тяжести.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня днем в городе Шемкир.
По неизвестным причинам местная жительница Мамедова Захра Али гызы 1939 г.р. поспорила со знакомым и была избита.
Женщина была доставлена близкими в Шемкирскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Состояние помещенной в отделение травматологии пострадавшей расценивается как средней тяжести.
Факт расследуется отделением полиции Шемкирского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook