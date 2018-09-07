В Шемкире члены одной семьи попали в аварию, пострадали 5 человек

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории Шемкирского района.

Автомобиль марки "ВАЗ", управляемый жителем Товузского района Асифом Насиреддин оглу Джафаровым 1981 г.р., столкнулся с другим автомобилем. В результате сам водитель, его жена Рамиля Джалал гызы Нагиева 1984 г.р. и дети Илькин Асиф оглу Джафарли 2009 г.р. и Лала Асиф гызы Джафарова 2007 г.р. были госпитализированы с различными травмами. Сообщается, что их состояние среднетяжелое.

Кроме того, во время аварии пострадал водитель второго автомобиля. Он с помощью близких был доставлен в одну из больниц города Гянджа.

По факту ведется расследование.