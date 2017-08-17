В Шамкире автомобиль сбил пешехода

Шамкир. 17 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на улице Ази Асланова.

Автомобиль, водитель которого пока не установлен, наехал на переходящего дорогу жителя района Рзаева Эйюба Вели оглу 1972 г.р. и скрылся с места аварии. Э. Рзаев получил тяжелую травму.

Пострадавший был госпитализирован на машине скорой помощи, вызванной очевидцами происшествия. Сообщается, что состояние Э. Рзаева тяжелое.

Факт расследуется.