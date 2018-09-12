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    В Шемкире 36-летнего мужчину сбил поезд

    Шемкир. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе 36-летнего мужчину сбил поезд. 

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на пролегающем через село Кечили отрезке железнодорожной линии Баку-Грузия. 

    Вышедшего со свадьбы и направлявшегося пешком по железнодорожным путям жителя районного села Чапарлы Галиба Худаверди оглу Балаева 1982 г.р. сбил локомотив. Мужчина не услышал гудка поезда. 

    От полученных тяжелых травм Г.Балаев скончался на месте происшествия. 

    Факт расследуется Шемкирской районной прокуратурой. 

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