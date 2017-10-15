В Шемкире 14-летняя девочка получила тяжелое ранение в результате несчастного случая

Шемкир. 15 октября. REPORT.AZ/ В Шемкире получившая тяжелое ранение 14-летняя девочка помещена в больницу.

Как передает западное бюро Report, жительница села Сабиркенд Шемкирского района Рустамова Наргиз Эльшан гызы 2003 г.р. получила колото-резаные раны в области груди и была помещена в больницу. После операции ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

По словам ее близких, Н. Рустамова упала, собирая гранат в саду, и дерево воткнулось ей в область груди.

По факту ведется следствие.