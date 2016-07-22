В Шемахе произошло ДТП со смертельным исходом

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Шемахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 21 июля примерно в 17:00 столкнулись автомобили марки Mercedes, за рулем которого находился житель Шемахи Рагим Омаров, и марки "ВАЗ-2106", управляемый Гахиром Алыевым. В результате Г.Алыев погиб на месте происшествия.

По факту ведется расследование в Главном следственном управлении.