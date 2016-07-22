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    В Шемахе произошло ДТП со смертельным исходом

    По факту ведется расследование в Главном следственном управлении

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Шемахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 21 июля примерно в 17:00 столкнулись автомобили марки Mercedes, за рулем которого находился житель Шемахи Рагим Омаров, и марки "ВАЗ-2106", управляемый Гахиром Алыевым. В результате Г.Алыев погиб на месте происшествия. 

    По факту ведется расследование в Главном следственном управлении.

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