В Шемахе завершилось судебное следствие лица, сбившего односельчанку

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу Тарлана Томарова, сбившего автомобилем землячку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Алиева гособвинитель огласил обвинительный акт.

Т.Томаров заявил, что считает себя виновным.

После дачи свидетелями показаний, суд объявил о завершении следствия. Гособвинитель попросил время для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 7 ноября.

Отметим, что в селе Чухурюрд Шемахинского района местный житель Т.Томаров сбил за рулем автомобиля марки "ВАЗ - 2016" стоявшую на обочине дороги односельчанку Шовкет Сейфеддин гызы Ибрагимову 1951 г.р. Получившая тяжелые травмы женщина скончалась на месте ДТП.

Т.Томаров был задержан сотрудниками полиции.

Он обвиняется по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК.