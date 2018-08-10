В Шемахе задержаны двое подростков-поджигателей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На скошенном зерновом поле на площади 2 га на территории села Чухуръюрд Шемахинского района сгорела солома.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, пламя потушено, предотвращено распространение огня на более обширную территорию.
В результате оперативных мероприятий сотрудников отдела полиции Шемахинского района было установлено, что зачинщиками пожара являются двое проживающих в селе подростков.
Злоумышленники задержаны.
News DepartmentАвтор новости
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