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    В Шемахе задержаны двое подростков-поджигателей

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На скошенном зерновом поле на площади 2 га на территории села Чухуръюрд Шемахинского района сгорела солома. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, пламя потушено, предотвращено распространение огня на более обширную территорию.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников отдела полиции Шемахинского района было установлено, что зачинщиками пожара являются двое проживающих в селе подростков.

    Злоумышленники задержаны. 

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