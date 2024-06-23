В Шемахе задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова

В Шемахе сотрудниками Шемахинского районного управления полиции задержан мужчина, подозреваемый в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Шемахе сотрудниками Шемахинского районного управления полиции задержан мужчина, подозреваемый в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Шекинском районном отделе пресс-службы МВД.

Задержанный Ильхам Алиханов, (1971 г.р.), ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками и ограблением.

По информации ведомства, у него были обнаружены автомат Калашникова и магазин. Задержанный заявил, что привез огнестрельное оружие из столицы в Шемаху с целью его продажи.

В отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту проводится расследование.