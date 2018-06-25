В Шемахе сосед в ходе драки пустил в дело нож

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Шемахе между соседями произошла драка.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в доме №11 по улице 20 Января города Шемаха.

Проживающую по указанному адресу Илаху Ислам гызы Худавердиеву 1983 г.р. ударил ножом сосед Фикрет.

Между свекровью И. Худавердиевой и и свекровью Фикрета произошел спор по причине ввоза во двор кирпичей. Фикрет нанес спустившейся во двор из-за возникшего шума И.Худавердиевой ножевое ранение.

Члены семьи доставили пострадавшую в Шемахинскую районную больницу. Врачи расценили состояние И.Худавердиевой как удовлетворительное.

Подозреваемое лицо задержано сотрудниками Шемахинской полиции и передано следствию.

По факту ведется расследование.