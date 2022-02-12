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В Шемахе с кладбища совершена кража на 3 тыс. манатов

В Шемахе с кладбища совершена кража на 3 тыс. манатов В Шемахе с кладбища совершена кража на 3 000 манатов.
Происшествия
12 февраля 2022 г. 12:28
В Шемахе с кладбища совершена кража на 3 тыс. манатов

В Шемахе с кладбища совершена кража на 3 000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в ночь на 30 января в Шемахинский районный отдел полиции поступила информация о краже ограды вокруг одной из могил на кладбище в селе Хамьяли на сумму 3000 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных действий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители района Ш.Шихмамедов и ранее судимый за кражу А.Алышов.

Дальнейшее расследование установило, что ими также были украдены ограды вокруг еще двух могил на территории того же кладбища, а также пять кондиционеров с винного завода в поселке Сабир.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda qəbiristanlıqdan 3 000 manatlıq oğurluq olub

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