Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня днем в Шемахе произошло землетрясение. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По предварительным данным, подземные толчки зарегистрированы в 14:59 по местному времени в 13 км севернее Пиргулу на территории Шемахи.

Землетрясение магнитудой 4,1 балла и глубиной 7 км в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в ближайших населенных пунктах - 3 балла.