В Шемахе произошло ДТП, 4 человека пострадали - ФОТО

Шемаха. 1 апреля. REPORT.AZ/ В городе Шемаха произошло ДТП в результате которого пострадали 4 человека.

Как передает Ширванское бюро Report, инцидент на участке села Мельхем шосее Шемаха – Пиргулу.

Движущийся в этом направлении автомобиль «ВАЗ-2104» потерял управление и врезался в информационное табло у въезда в село.

В результате ДТП повреждения получили житель города Шемаха Гулиев Эльмар Эльдениз оглы, 2000-го года рождения, житель села Текле Гобустанского района Алышов Самир Фуад оглы, 1997-го года рождения, жительница города Сумгайыт Мустафаева Пакизе Эдалят кызы, 1997-го года рождения и жительница села Тасманлы Гахского района, Шитаева Тават Мехман кызы, 1999-го года рождения.

Состояние одного из парней и обеих девушек оценивается как тяжелое.