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В Шемахе оштрафованы лица, проводившие поминки

В Шемахе оштрафованы лица, проводившие поминки Сотрудниками Шемахинского РУП продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.
Происшествия
1 мая 2021 г. 11:49
В Шемахе оштрафованы лица, проводившие поминки

Сотрудниками Шемахинского РУП продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе проведенных рейдов был установлен факт проведения в городе поминок. Прибывшими на место сотрудниками полиции было приостановлено проведение поминок в частных домах, принадлежащих Мушвику Сафарову и Самиру Мамедзаде.

С нарушителями были проведены профилактические беседы и приняты соответствующие меры в рамках законодательства.

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