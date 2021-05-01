В Шемахе оштрафованы лица, проводившие поминки

Сотрудниками Шемахинского РУП продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.

Сотрудниками Шемахинского РУП продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе проведенных рейдов был установлен факт проведения в городе поминок. Прибывшими на место сотрудниками полиции было приостановлено проведение поминок в частных домах, принадлежащих Мушвику Сафарову и Самиру Мамедзаде.

С нарушителями были проведены профилактические беседы и приняты соответствующие меры в рамках законодательства.