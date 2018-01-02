В Шемахе мужчина жестоко избил женщину, которую украл 15 дней назад - ФОТО

Шемаха. 2 января. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе мужчина избил женщину, которую украл 15 дней назад, нанеся ей тяжелые увечья.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Мейсери.

Жительница села Зохра Гюльоглан гызы Алгамбаева 1986 г.р. была избита гражданским мужем Ширзадом Асадовым. Она помещена в Шемахинскую районную центральную больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Как сообщили Report в отделении хирургии, пациентке был поставлен диагноз черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, закрытой травмы брюшной полости, разрыва тонкой кишки и колото-резаной раны левого плечевого пояса. Женщина прооперирована, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

35-летний Ш.Асадов ранее имел судимость. Известно, что Ш.Асадов украл З.Алгамбаеву 15 дней назад. Они жили в гражданском браке. Ранее З.Алгамбаева состояла в браке.

По факту ведется следствие Шемахинским РОП.