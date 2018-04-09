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    В Шемахе молодого парня ударили ножом

    Шемаха. 9 апреля. REPORT.AZ/ В городе Шемаха произошла поножовщина.

    Как сообщает местное бюро Report, проживающего в 48-м квартале города Нурлана Веисбаба оглы Ширинова 1991 г.р. ранил ножом неизвестный.

    Он был доставлен в Шемахинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему оказали первую медпомощь, на его спине и ягодичной области были обнаружены две колото-резаные раны. Состояние прооперированного среднетяжелое.

    Личность ранившего его пока не установлена. 

    Шемахинское районное отделение полиции ведет расследование по факту.

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