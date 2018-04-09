В Шемахе молодого парня ударили ножом

Шемаха. 9 апреля. REPORT.AZ/ В городе Шемаха произошла поножовщина.

Как сообщает местное бюро Report, проживающего в 48-м квартале города Нурлана Веисбаба оглы Ширинова 1991 г.р. ранил ножом неизвестный.

Он был доставлен в Шемахинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему оказали первую медпомощь, на его спине и ягодичной области были обнаружены две колото-резаные раны. Состояние прооперированного среднетяжелое.

Личность ранившего его пока не установлена.

Шемахинское районное отделение полиции ведет расследование по факту.