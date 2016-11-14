В Шемахе активизировался оползень, нанесен ущерб жилым домам

Шемаха. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе активизировался оползень.

Как сообщает ширванское бюро Report, в селе Медресе продолжается оползень. От оползня пострадали жилые дома, нанесен урон около 40 га долевых земель и пастбищу.

Наблюдается бугристость и проседание почвы. Повреждена магистральная дорога, образовались трещины на асфальте.

По словам сельских жителей, больше всего изменений произошло на территории длиной в 45 м и шириной в 20 м.