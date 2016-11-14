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    В Шемахе активизировался оползень, нанесен ущерб жилым домам

    В результате оползня на магистральной дороге образовались трещины

    Шемаха. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе активизировался оползень.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в селе Медресе продолжается оползень. От оползня пострадали жилые дома, нанесен урон около 40 га долевых земель и пастбищу. 

    Наблюдается бугристость и проседание почвы. Повреждена магистральная дорога, образовались трещины на асфальте.

    По словам сельских жителей, больше всего изменений произошло на территории длиной в 45 м и шириной в 20 м.

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