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    В Шемахе 4-летний ребенок упал в ведро с кипятком

    Факт расследуется

    Шемаха. 16 марта. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе 4-летний ребенок упал в ведро с кипятком и ошпарился.

    Как сообщает Ширванское бюро Report, инцидент произошел в городе.

    Жительница Шемахинского района Сяма Руслан гызы Усубалыева упала в ведро с кипятком. 

    Семья доставила ребенка в Шемахинскую районную центральную больницу, в хирургическое отделение. После первой помощи врачей С.Усубалыева была направлена в Баку, в ожоговое отделение клиники пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского Государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева.

    В больнице сообщили, что пострадавшая получила термические ожоги первой и второй степени. Ее состояние среднетяжелое.

    Факт расследуется.

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