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    В Шеки женщина 37 лет отравилась уксусной кислотой

    Шеки. 4 августа. REPORT.AZ/ В городе Шеки произошло отравление.

    Как сообщает северозападное бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня вечером по адресу г.Шеки, 26 район, ул. Наримана Нариманова, дом 9.

    Проживающая по этому адресу Абдуррагимова Кенуль Эльман гызы (1981) отравилась, выпив уксусную кислоту. Она немедленно была доставлена в Шекинскую центральную районную больницу.

    По предварительной информации, инцидент произошел по случайности.

    По факту ведется расследование.

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