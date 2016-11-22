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    В Шеки задержаны двое разыскиваемых в России

    Один из низ разыскивался по обвинению в изнасиловании

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки задержаны двое разыскиваемых в России.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и Шекинского городского-районного отделения полиции, были задержаны Наджмеддин Исаев, разыскиваемый по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ, и Джабир Юсифалиев, разыскиваемый по статье 131 (изнасилование) УК РФ. 

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