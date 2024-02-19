В Шеки задержан мужчина по подозрению в незаконной продаже оружия

Сотрудники Сарыджинского отделения Шекинского горрайонного отдела полиции задержали мужчину по подозрению в незаконном ношении и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудники Сарыджинского отделения Шекинского горрайонного отдела полиции задержали мужчину по подозрению в незаконном ношении и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступила оперативная информация, что ранее неоднократно судимый за кражу житель поселка Туран Сахиб Ягубов носит оружие и намерен его продать.

Мужчина был задержан с поличным при попытке продать оружие. В ходе личного досмотра у С.Ягубова был обнаружен боевой пистолет Макарова, а в такси, в которое он сел как пассажир, в принадлежащей ему сумке был обнаружен автомат Калашникова, а также магазины, 17 патронов и штык-нож.

Ягубов в своем показании сообщил, что нашел оружие некоторое время назад и хотел продать его в Мингячевире за 3 200 манатов.

По факту в Шекинском горрайонном отделе полиции возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В отношении С.Ягубова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.