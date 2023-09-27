В Шеки задержан мужчина по подозрению в нанесении ранений своим родителям

В селе Джафарабад Шекинского района задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ранений своим родителям.

В селе Джафарабад Шекинского района задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ранений своим родителям.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В полицию поступила информация, что жителям вышеупомянутого села Сафару Ахмедову, 1954 года рождения, и его супруге Гюльшан Ахмедовой, 1959 года рождения, нанесены колото-резаные ранения.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления сын пострадавших Яшар Ахмедов, 1981 года рождения.

По факту ведется расследование.