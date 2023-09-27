О нас

В Шеки задержан мужчина по подозрению в нанесении ранений своим родителям

В Шеки задержан мужчина по подозрению в нанесении ранений своим родителям В селе Джафарабад Шекинского района задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ранений своим родителям.
Происшествия
27 сентября 2023 г. 08:04
В Шеки задержан мужчина по подозрению в нанесении ранений своим родителям

В селе Джафарабад Шекинского района задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ранений своим родителям.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В полицию поступила информация, что жителям вышеупомянутого села Сафару Ахмедову, 1954 года рождения, и его супруге Гюльшан Ахмедовой, 1959 года рождения, нанесены колото-резаные ранения.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления сын пострадавших Яшар Ахмедов, 1981 года рождения.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəkidə oğul ata və anasını bıçaqlamaqda şübhəli bilinir

Самое важное

Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58
Дан официальный обед в честь президента Турции
Дан официальный обед в честь президента Турции
25 сентября 2023 г. 19:08
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
25 сентября 2023 г. 17:46
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван придаст новый импульс нашим отношениям
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода "Игдыр-Нахчыван" придаст новый импульс нашим отношениям
25 сентября 2023 г. 17:17
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
25 сентября 2023 г. 16:38
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
25 сентября 2023 г. 16:35
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
25 сентября 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi