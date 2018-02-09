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    В Шеки задержан мошенник, обманувший 25 человек

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Шекинский РОП поступила жалоба жительницы села Баш Гёйнюк Г.Алифовой, в которой она сообщала, что в январе некто по имени Эльчин, войдя в доверие, присвоил принадлежащие ей 2230 манатов. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками полиции, мошенник был задержан. Им оказался житель Баку Эльчин Дадашов.
    В ходе проведенных вокруг него следственных мероприятий было установлено, что в 2017 году он, войдя в доверие, обманул 25 жителей Шеки, присвоив, в целом, 4420 манатов. По факту в Шекинском РОП ведется расследование.

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