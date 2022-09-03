В Шеки задержан человек, совершавший поджоги в селах района

В Шекинский городской-районный отдел полиции (ГРОП) поступила информация о пожарах в частном жилом доме, в том числе находящемся во дворе этого дома автомобиле "ВАЗ-2106", а также двух хлевах в селах Баш Зайзид и Варазат Шекинского района.

В Шекинский городской-районный отдел полиции (ГРОП) поступила информация о пожарах в частном жилом доме, в том числе находящемся во дворе этого дома автомобиле "ВАЗ-2106", а также двух хлевах в селах Баш Зайзид и Варазат Шекинского района.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, к местам происшествий были привлечены сотрудники полиции и Государственной противопожарной службы.

В результате три человека, находившихся в доме, получили ожоги различной степени, в хлевах погибли семь голов крупного рогатого скота, а также сожжено 1 400 тюков сена.

В ходе предварительного расследования было установлено, что поджог был умышленным. В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно полицией и прокуратурой, Рахиб Тагиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении инцидента. В своем показании он признался в содеянном.

В настоящее время в Шекинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.