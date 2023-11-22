В Шеки за последние 25 дней изъята 31 единица огнестрельного оружия

В результате серии оперативных мероприятий и профилактических мер, осуществленных сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение последних 25 дней у граждан было обнаружена и изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия.
Как сообщили
В результате оперативных и профилактических мероприятий, проведенных в этом направлении сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение 2023 года было выявлено и изъято в общей сложности 85 единиц огнестрельного оружия: 6 автоматов, 5 пистолетов, 8 винтовок "ТОЗ" и 70 ружей различных марок.
В целях выявления и изъятия незарегистрированного оружия и боеприпасов сотрудниками РОП продолжаются необходимые оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.