В Шеки за последние 25 дней изъята 31 единица огнестрельного оружия

В результате серии оперативных мероприятий и профилактических мер, осуществленных сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение последних 25 дней у граждан было обнаружена и изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия.

В результате серии оперативных мероприятий и профилактических мер, осуществленных сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение последних 25 дней у граждан было обнаружена и изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, из них 4 — автоматы Калашникова, 1 — пистолет Макарова, 2 — винтовки "ТОЗ" и 24 — охотничьи ружья различных марок, хранившиеся без соответствующей регистрации.

В результате оперативных и профилактических мероприятий, проведенных в этом направлении сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение 2023 года было выявлено и изъято в общей сложности 85 единиц огнестрельного оружия: 6 автоматов, 5 пистолетов, 8 винтовок "ТОЗ" и 70 ружей различных марок.

В целях выявления и изъятия незарегистрированного оружия и боеприпасов сотрудниками РОП продолжаются необходимые оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.