О нас

В Шеки за последние 25 дней изъята 31 единица огнестрельного оружия

В Шеки за последние 25 дней изъята 31 единица огнестрельного оружия В результате серии оперативных мероприятий и профилактических мер, осуществленных сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение последних 25 дней у граждан было обнаружена и изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия.
Происшествия
22 ноября 2023 г. 08:58
В Шеки за последние 25 дней изъята 31 единица огнестрельного оружия

В результате серии оперативных мероприятий и профилактических мер, осуществленных сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение последних 25 дней у граждан было обнаружена и изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, из них 4 — автоматы Калашникова, 1 — пистолет Макарова, 2 — винтовки "ТОЗ" и 24 — охотничьи ружья различных марок, хранившиеся без соответствующей регистрации.

В результате оперативных и профилактических мероприятий, проведенных в этом направлении сотрудниками Шекинского районного отдела полиции, в течение 2023 года было выявлено и изъято в общей сложности 85 единиц огнестрельного оружия: 6 автоматов, 5 пистолетов, 8 винтовок "ТОЗ" и 70 ружей различных марок.

В целях выявления и изъятия незарегистрированного оружия и боеприпасов сотрудниками РОП продолжаются необходимые оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəkidə 4-ü avtomat olmaqla 31 odlu silah müəyyən olunaraq götürülüb

Самое читаемое

Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi