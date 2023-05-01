В Шеки за незаконное ношение оружия арестован бывший заключенный

Сотрудники Шекинского РОП задержали бывшего заключенного, который незаконно носил при себе оружие.

Сотрудники Шекинского РОП задержали бывшего заключенного, который незаконно носил при себе оружие.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый житель города Мингячевир Сохраб Мамедов незаконно носит при себе оружие.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты пистолет марки "Макаров", четыре патрона и один магазин к указанному оружию.

По факту в Шекинском РОП возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые следственные действия для установления случаев использования изъятого оружия в совершении какого-либо преступления.

Решением суда в отношении С.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.