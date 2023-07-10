В Шеки за автохулиганство задержан водитель

В Шеки водитель, совершивший автохулиганство и поделившийся кадрами в социальной сети, подвергся административному аресту.

В Шеки водитель, совершивший автохулиганство и поделившийся кадрами в социальной сети, подвергся административному аресту.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Шекинского районного отдела полиции задержали на территории района водителя, который угрожал жизни и здоровью других участников движения, совершал автохулиганство и делился этими кадрами в социальной сети.

Житель района Эльбрус Билалов на автомобиле марки ВАЗ-2107 грубо нарушил правила дорожного движения, совершил автохулиганство и демонстративно нарушил общественный порядок, чем вызвал справедливое недовольство граждан. Он был задержан сотрудниками дорожной полиции, а собранные в отношении него материалы направлены в суд для дачи правовой оценки. Постановлением суда Э.Билалов был приговорен к административному аресту на 15 суток с ограничением в правах вождения сроком на 1 год.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в течение последних двух месяцев сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Шекинского районного отдела полиции в целях обеспечения безопасности дорожного движения, приняты соответствующие законодательству меры в отношении 3-х автохулиганов, 31 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 70 водителей, управляющих транспортными средствами без прав.