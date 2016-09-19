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    В Шеки в результате неосторожного обращения с оружием ранен молодой человек

    Инцидент произошел сегодня утром

    Шеки. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Шеки в результате несчастного случая ранен молодой человек.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в доме 95 по улице Ахвердова первого района города Шеки.

    Житель Шеки Гамидов Гасан Гюндюз оглу 1994 г.р. был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу.

    Как заявили Report в больнице, состояние поступившего больного было средней тяжести: "У Гасана Гамидова были ранения на внутренней части левой руки и ноге. Сейчас он в операционной".

    Пострадавший Г.Гамидов сказал врачам, что инцидент произошел в результате его неосторожного обращения с находившимся в доме оружием.

    Как сообщили в местном отделении полиции, в настоящее время сотрудники полиции проводят на месте происшествия расследование. 

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