В Шеки в результате неосторожного обращения с оружием ранен молодой человек

Шеки. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Шеки в результате несчастного случая ранен молодой человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в доме 95 по улице Ахвердова первого района города Шеки.

Житель Шеки Гамидов Гасан Гюндюз оглу 1994 г.р. был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу.

Как заявили Report в больнице, состояние поступившего больного было средней тяжести: "У Гасана Гамидова были ранения на внутренней части левой руки и ноге. Сейчас он в операционной".

Пострадавший Г.Гамидов сказал врачам, что инцидент произошел в результате его неосторожного обращения с находившимся в доме оружием.

Как сообщили в местном отделении полиции, в настоящее время сотрудники полиции проводят на месте происшествия расследование.