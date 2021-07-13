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В Шеки в полицию вызвали родителей, выдавших замуж 15-летнюю дочь

В Шеки в полицию вызвали родителей, выдавших замуж 15-летнюю дочь В социальных сетях распространились видеокадры, на которых выдают замуж 15-летнюю девушку в Шекинском селе Кичик-Дахна.
Происшествия
13 июля 2021 г. 12:23
В Шеки в полицию вызвали родителей, выдавших замуж 15-летнюю дочь

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых выдают замуж 15-летнюю девушку в Шекинском селе Кичик-Дахна.

Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масимов сообщил Report, что на основании опубликованных снимков в районном отделе полиции города было немедленно начато расследование.

Во время расследования нашел свое подтверждение факт женитьбы М.Г. 2005 г.р. и М.С. 1991 г.р.

Родители несовершеннолетней девушки были вызваны в полицию, где написали объяснительные.

В настоящее время в следственном отделе Шекинского РОП ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə 16 yaşlı qızı ərə verən valideynlər polisə çağırıldı

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