В Шеки в полицию вызвали родителей, выдавших замуж 15-летнюю дочь

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых выдают замуж 15-летнюю девушку в Шекинском селе Кичик-Дахна.

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых выдают замуж 15-летнюю девушку в Шекинском селе Кичик-Дахна.

Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масимов сообщил Report, что на основании опубликованных снимков в районном отделе полиции города было немедленно начато расследование.

Во время расследования нашел свое подтверждение факт женитьбы М.Г. 2005 г.р. и М.С. 1991 г.р.

Родители несовершеннолетней девушки были вызваны в полицию, где написали объяснительные.

В настоящее время в следственном отделе Шекинского РОП ведется расследование.