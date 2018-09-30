В Шеки в доме найден труп женщины

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе в доме обнаружен труп женщины.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, сегодня около 17 часов вечера труп Алекперовой Атрабы Гасан гызы (1952) был обнаружен соседями по адресу г. Шеки, ул. Хази Асланова 5\6.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что она умерла несколько дней назад по невыясненным пока причинам. Чтобы уточнить причину смерти тело Алекберовой Атрабы было передано в Шекинское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Сообщается, что А.Алекберова проживала в доме одна.

По факту ведется расследование.