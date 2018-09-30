 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шеки в доме найден труп женщины

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе в доме обнаружен труп женщины.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, сегодня около 17 часов вечера труп Алекперовой Атрабы Гасан гызы (1952) был обнаружен соседями по адресу г. Шеки, ул. Хази Асланова 5\6.

    В ходе предварительного расследования выяснилось, что она умерла несколько дней назад по невыясненным пока причинам. Чтобы уточнить причину смерти тело Алекберовой Атрабы было передано в Шекинское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Сообщается, что А.Алекберова проживала в доме одна.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi