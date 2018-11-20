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    В Шеки упавший с высоты мастер скончался в больнице

    Шеки. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе погиб мастер, упавший с высоты во время ремонтных работ.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, случай произошел по адресу улица М.А.Расулзаде, дом 63 в городе Шеки.

    Проводивший на высоте ремонтные работы по этому адресу житель села Инджа Зунуд Керем Бейди оглу Гараев 1966 г.р. упал по неосторожности. Получивший тяжелые телесные повреждения К.Гараев в состоянии травматического шока был доставлен в Шекинскую ЦРБ. 

    Как сообщили местному бюро Report в больнице, K.Гараев скончался от полученных травм через несколько минут после поступления в медицинское учреждение.

    По факту ведется расследование.

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