В Шеки мужчина 58 лет совершил суицид

В городе шеки произошло самоубийство.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.
Таким образом, житель города Мамедрагимов Ильгар Абдулали оглы (1961) совершил суицид в своем доме.
По факту ведется расследование.
В городе шеки произошло самоубийство.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.
Таким образом, житель города Мамедрагимов Ильгар Абдулали оглы (1961) совершил суицид в своем доме.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости