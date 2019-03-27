В Шеки мужчина 58 лет совершил суицид

27 марта, 2019 23:04

https://report.az/storage/news/cc7ff31ec4d82c337c6d1e873e7bb802/419f0fee-614d-413d-9773-da4ce0d6308d_292.jpg В городе шеки произошло самоубийство. Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером. Таким образом, житель города Мамедрагимов Ильгар Абдулали оглы (1961) совершил суицид в своем доме. По факту ведется расследование.

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