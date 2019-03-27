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В Шеки мужчина 58 лет совершил суицид

В городе шеки произошло самоубийство. 

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.

Таким образом, житель города Мамедрагимов Ильгар Абдулали оглы (1961) совершил суицид в своем доме.

По факту ведется расследование.

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