В Шеки столкнулись два автомобиля, 5 человек получили ранения

Шеки. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, проходящем через территорию села Гырхбулаг Шекинского района.

В результате столкновения автомобилей Mercedes и "УАЗ" пострадали пассажир Mercedes Хатира Мамедова и находившиеся в "УАЗ" пассажиры Алмаз Нураддинова, Этибар Ранибов, Алмаз Абдуллаева и Насиба Гусейнова.

Пострадавшие пассажиры были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Как сообщили в больнице, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.