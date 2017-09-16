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    В Шеки столкнулись два автомобиля, 5 человек получили ранения

    По факту ведется расследование

    Шеки. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, проходящем через территорию села Гырхбулаг Шекинского района.

    В результате столкновения автомобилей Mercedes и "УАЗ" пострадали пассажир Mercedes Хатира Мамедова и находившиеся в "УАЗ" пассажиры Алмаз Нураддинова, Этибар Ранибов, Алмаз Абдуллаева и Насиба Гусейнова.

    Пострадавшие пассажиры были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Как сообщили в больнице, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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