В Шеки сотрудник телеканала попал в ДТП

Шеки. 30 августа. REPORT.AZ/ Корреспондент информационной службы телеканала "ARB Şəki" Ильгар Самедов попал в ДТП.

Об этом северо-западному бюро Report заявил друг и коллега журналиста Парвиз Имраноглу.

По его словам, авария произошла вечером 29 августа на территории села Орта-Зейзид.

Ильгар Яшар оглу Самедов 1990 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 10-LD-533 врезался во встречный "ВАЗ-2106". Причиной послужила неисправность тормозной системы. После аварии оба водителя были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

Отметим, что 27-летний Ильгар Самедов уже 5 лет работает корреспондентом и ведущим на телеканале "ARB Şəki".