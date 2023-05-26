О нас

В Шеки произошло ДТП, ранены трое

В Шеки произошло ДТП, ранены трое В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранены три человека.
Происшествия
26 мая 2023 г. 15:06
В Шеки произошло ДТП, ранены трое

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранены три человека.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Шеки-Гах, пролегающей по территории Шекинского района.

Управляемый жителем Шекинского района Огтаем Мамедовым (1968 г.р.) автомобиль марки "Нива" столкнулся с автомобилем марки Mercedes, за рулем которого находился Сеймур Саламов.

В результате ДТП 55-летний Огтай Мамедов, его 45-летняя супруга Айнур Мамедова и водитель автомобиля марки Mercedes Сеймур Саламов получили травмы различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə yol qəzası olub, 3 nəfər xəsarət alıb

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi