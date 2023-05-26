В Шеки произошло ДТП, ранены трое

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранены три человека.

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранены три человека.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Шеки-Гах, пролегающей по территории Шекинского района.

Управляемый жителем Шекинского района Огтаем Мамедовым (1968 г.р.) автомобиль марки "Нива" столкнулся с автомобилем марки Mercedes, за рулем которого находился Сеймур Саламов.

В результате ДТП 55-летний Огтай Мамедов, его 45-летняя супруга Айнур Мамедова и водитель автомобиля марки Mercedes Сеймур Саламов получили травмы различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.