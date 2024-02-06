Число пострадавших в ДТП в Шеки достигло пяти человек

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Число пострадавших в ДТП в Шеки достигло пяти человек.

По данным Северо-Западного бюро Report, пострадавшие при аварии пять человек - Гусейнов Тебриз Техран оглу (1989 г.р.), Гусейнов Джавад Техран оглу (1994 г.р.), Исмаилов Самир Шамиль оглу (1995 г.р.), Самедов Чингиз Кямал оглу (1949 г.р.) и Аббасзаде Тургут Ризван оглу (1990 г.р.) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

19:37

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Гохмук участке автодороги Шеки-Гах.

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и Hyundai Исмаилов Самир Шамил оглу 1995 г.р. и Самедов Чингиз Камал оглу 1949 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Раненые госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.