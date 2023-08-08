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В Шеки произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Шеки произошла цепная авария, есть пострадавшие В Шекинском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали три человека.
Происшествия
8 августа 2023 г. 23:41
В Шеки произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, пострадали три человека.

Как передает северо-западное бюро Report, авария произошла на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории села Орабан Шекинского района.

При столкновении автомобилей Mercedes, Kia и Cherry травмы различной степени тяжести получили Тахира Аташ гызы Атакишиева, 1965 года рождения, Севиндж Закир гызы Сардарлы, 1969 года рождения, и Нармин Бакир гызы Юсифова, 1993 года рождения.

К месту происшествия были привлечены спасатели Шекинского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и медики Шекинской районной центральной больницы.

Пострадавших госпитализировали, по факту ведется расследование.

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