В Шеки произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали три человека.

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, пострадали три человека.

Как передает северо-западное бюро Report , авария произошла на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории села Орабан Шекинского района.

При столкновении автомобилей Mercedes, Kia и Cherry травмы различной степени тяжести получили Тахира Аташ гызы Атакишиева, 1965 года рождения, Севиндж Закир гызы Сардарлы, 1969 года рождения, и Нармин Бакир гызы Юсифова, 1993 года рождения.

К месту происшествия были привлечены спасатели Шекинского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и медики Шекинской районной центральной больницы.

Пострадавших госпитализировали, по факту ведется расследование.