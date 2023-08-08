В Шеки произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, пострадали три человека.
Как передает северо-западное бюро
При столкновении автомобилей Mercedes, Kia и Cherry травмы различной степени тяжести получили Тахира Аташ гызы Атакишиева, 1965 года рождения, Севиндж Закир гызы Сардарлы, 1969 года рождения, и Нармин Бакир гызы Юсифова, 1993 года рождения.
К месту происшествия были привлечены спасатели Шекинского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и медики Шекинской районной центральной больницы.
Пострадавших госпитализировали, по факту ведется расследование.