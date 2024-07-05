В Шеки произошел пожар в частном доме

В селе Чялябихан Шекинского района возник пожар в жилом доме.

В селе Чялябихан Шекинского района возник пожар в жилом доме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в селе Чялябихан Шекинского района. По вызову были задействованы силы Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны.

В 3-комнатном доме общей площадью 91 м² сгорела кухня и санузел на площади 21 м², а также горючие конструкции кровельного покрытия на площади 35 м².

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.