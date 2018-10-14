В Шеки пожилого мужчину сбила машина

Шеки. 14 октября. REPORT.AZ/ Вчера вечером в Шекинском районе произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, в Шекинскую центральную больницу (ШЦБ) с телесными травмами различной степени тяжести поступил житель села Гохмуг Чабиев Ровшан Вахид оглы (1964).

В ходе обследования стало известно о том, что Р.Чабиев был сбит автомобилем на административной территории села Балталы. Ему поставлен диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, оскольчатый перелом голеней со смещением и многочисленных ушибов на теле. Раненый проходит лечение в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.

Отметим, что накануне в Гейчайском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.