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    В Шеки пожилого мужчину сбила машина

    Шеки. 14 октября. REPORT.AZ/ Вчера вечером в Шекинском районе произошло ДТП с пешеходом.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, в Шекинскую центральную больницу (ШЦБ) с телесными травмами различной степени тяжести поступил житель села Гохмуг Чабиев Ровшан Вахид оглы (1964).

    В ходе обследования стало известно о том, что Р.Чабиев был сбит автомобилем на административной территории села Балталы. Ему поставлен диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, оскольчатый перелом голеней со смещением и многочисленных ушибов на теле. Раненый проходит лечение в реанимационном отделении.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что накануне в Гейчайском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.

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