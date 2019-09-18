В Шеки польский турист попал в ДТП

В Шеки произошло ДТП.
Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию села Гохмуг отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах.
Управляемый жителем села Гохмуг Мусой Дашдемировым автомобиль марки "Москвич" столкнулся с мотоциклом.
В результате ДТП мотоциклист, гражданин Польши Даниэль Ничински Матеус 1989 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Раненый доставлен в Шекинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости