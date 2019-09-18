В Шеки польский турист попал в ДТП

В Шеки польский турист попал в ДТП

18 сентября, 2019 13:35

https://report.az/storage/news/e2fd23fc01e449ae9d29359827498806/861bb29a-51f8-4bfb-a549-6f721d194903_292.jpg В Шеки произошло ДТП. Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию села Гохмуг отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах. Управляемый жителем села Гохмуг Мусой Дашдемировым автомобиль марки "Москвич" столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист, гражданин Польши Даниэль Ничински Матеус 1989 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Раненый доставлен в Шекинскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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