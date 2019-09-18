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В Шеки польский турист попал в ДТП

В Шеки польский турист попал в ДТП

В Шеки произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию села Гохмуг отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах. 

Управляемый жителем села Гохмуг Мусой Дашдемировым автомобиль марки "Москвич" столкнулся с мотоциклом.  

В результате ДТП мотоциклист, гражданин Польши Даниэль Ничински Матеус 1989 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Раненый доставлен в Шекинскую центральную районную больницу. 

По факту ведется расследование. 

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