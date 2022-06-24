В Шеки перевернулся "ЗИЛ", водитель погиб при попытке выбраться из машины

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По информации северо-западного бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на улице Салмана Мумтаза.

Грузовой автомобиль марки "ЗИЛ", которым управлял житель Шеки Гаджирахимов Махир Закир оглы, потерял управление и перевернулся. Водитель попытался выброситься из грузовика, но получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Шекинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.