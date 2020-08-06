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В Шеки перевернулся "КамАЗ", есть раненый

В Шеки перевернулся "КамАЗ", есть раненый Перевернулся грузовик "КамАЗ", управляемый жителем села Бахметли Загатальского района, 31-летним Орханом Газиевым
Происшествия
6 августа 2020 г. 22:35
В Шеки перевернулся КамАЗ, есть раненый

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Салмана Мумтаза.

Перевернулся грузовик "КамАЗ", управляемый жителем села Бахметли Загатальского района, 31-летним Орханом Газиевым.

В результате пострадал пассажир грузовика, житель села Юхары Тала Загатальского района Заур Гараджаев.

Мужчину отвезли в Центральную больницу Шекинского района и оказали медпомощь. Состояние З.Гараджаева оценивается как удовлетворительное.

Причиной аварии называется неисправность тормозной системы грузовика.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə "KamAZ" aşıb, xəsarət alan var

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