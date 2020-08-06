В Шеки перевернулся "КамАЗ", есть раненый

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Салмана Мумтаза.
Перевернулся грузовик "КамАЗ", управляемый жителем села Бахметли Загатальского района, 31-летним Орханом Газиевым.
В результате пострадал пассажир грузовика, житель села Юхары Тала Загатальского района Заур Гараджаев.
Мужчину отвезли в Центральную больницу Шекинского района и оказали медпомощь. Состояние З.Гараджаева оценивается как удовлетворительное.
Причиной аварии называется неисправность тормозной системы грузовика.
По факту ведется расследование.