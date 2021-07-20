В Шеки перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Огуз-Шеки, проходящей через село Орадан.

Так, водитель автомобиля марки "Mitsubishi Outlander" Эльдяниз Худаяров не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, пассажиры Арзу и Сабина Меликовы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.