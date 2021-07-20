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В Шеки перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Шеки перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
20 июля 2021 г. 01:12
В Шеки перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Огуз-Шеки, проходящей через село Орадан.

Так, водитель автомобиля марки "Mitsubishi Outlander" Эльдяниз Худаяров не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, пассажиры Арзу и Сабина Меликовы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

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