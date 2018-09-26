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    В Шеки перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

    © Report

    Шеки. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает шекинско-закатальское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня днем на участке автодороги Шеки-Гах, пролегающем по территории села Баш Кюнгют Шекинского района.

    Житель села Нидж Габалинского района Виталий Губашали потерял управление за рулем автомобиля марки "Priora" с государственным регистрационным знаком 99-FA-991, в результате автомобиль выбросило на обочину дороги. После аварии водитель В.Губашали и находившийся в автомобиле пассажир его односельчанин Йерма Альбертович Везикой с различными телесными повреждениями были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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