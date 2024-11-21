В Шеки перевернулся автомобиль, есть погибший

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло 20 ноября в селе Гудула Шекинского района.

Водитель автомобиля марки Mercedes Тебриз Велиев не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавший в результате происшествия пассажир Т.Велиева Замир Исмаилов 1985 г.р. скончался от полученных травм в больнице.

В ответ на запрос Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.