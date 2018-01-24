В Шеки отравился выпивший уксусную кислоту сотрудник полиции

Шеки. 24 января. REPORT.AZ/ В Шекинском районе отравился выпивший уксусную кислоту сотрудник полиции.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел по адресу улица М.Ф.Ахундова, 3.

Так, проживающий по этому адресу Эльгюн Назим оглу Расулов 1987 г.р. по неизвестным пока причинам выпил большое количество уксусной кислоты. Э.Расулов с диагнозом "отравление" был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, ввиду тяжелого состояния он был доставлен в реанимационное отделение больницы: "Со своей стороны врачи провели интенсивное вмешательство. В случае ухудшения состояния больного он будет переведен в одну из больниц города Баку".

Отметим, что Э.Расулов является сотрудником Шекинского районно-городского отдела полиции.