В Шеки отравилась 46-летняя женщина

Шеки. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Шеки произошло отравление.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел в селе Биледжик.

Местная жительница Аскерова Рухия Башарат гызы (1978) с признаками отравления была доставлена в Гахскую центральную больницу. В ходе обследования выяснилось, что Р.Аскерова отправилась от случайно выпитого уксуса. После получения необходимой медицинской помощи, она была выписана домой.

По факту ведется расследование.