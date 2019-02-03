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    В Шеки отравилась 46-летняя женщина

    Шеки. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Шеки произошло отравление.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел в селе Биледжик.

    Местная жительница Аскерова Рухия Башарат гызы (1978) с признаками отравления была доставлена в Гахскую центральную больницу. В ходе обследования выяснилось, что Р.Аскерова отправилась от случайно выпитого уксуса. После получения необходимой медицинской помощи, она была выписана домой.

    По факту ведется расследование.

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